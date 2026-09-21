Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de akaryakıt istasyonuna gelen kadın sürücü, firen yerine gaza basınca, otomobil marketin deposuna girdi. Kaza sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 KGJ 764 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü, henüz bilinmeyen nedenle fren yerine gaza basınca marketin deposuna daldı. Kaza sonrası istasyon çalışanları yara almadan kurtulan sürücüyü, otomobilin bagajından dışarı çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekipleri ise kaza sonrası sürücüden olay hakkında bilgi aldı. Market deposuna giren otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA)