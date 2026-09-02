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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, sabah erken saatlerde Yusufeli ilçesinden Avcılar köyüne giden yolda meydana geldi. Köye yaklaşık 5 kilometre mesafede muhtar Medet Tüysüz'ün kontrolünü kaybettiği 08 AY 397 plakalı kamyonet, şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tüysüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Tüysüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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