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İlçeye bağlı Erikli köyünün Agara Mahallesi'nde öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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