Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, 55 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 10 gram skank ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 TL'ye el konuldu. Şüphelilerden 6'sı, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra emnyitten serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ü.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.O., C.T., D.C., İ.K., C.E. ve B.T. ise tutuklandı. (DHA)