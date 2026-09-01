Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ, (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesi ile Bursa'nın İznik ilçesi sınırında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karamürsel'in Fulacık ve Tahtalı mahalleleri ile İznik'in Sarıalan ve Yörükler mahallelerinin bulunduğu sınıra yakın bölgede çıktı. Anızlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)