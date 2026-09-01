Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın İncirliova ilçesinde buzdolabı yüklü servis kamyonetinde çıkan yangın, yol kenarındaki kuru otlar üzerinden makilik alana sıçradı. Mahalle sakinlerinin; kazma, kürek ve hortumlarla müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldığı yangında kamyonetteki 6 buzdolabı kullanılmaz hale geldi.

Saat 18.00 sıralarında İncirliova ilçesi kırsal Arpadere Mahallesi'nde beyaz eşya servisine ait buzdolabı yüklü kamyoneti, alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, kamyonettin kasasındaki buzdolaplarına, ardından kuru ot ve makilik alana sıçradı. Yangını fark eden Arpadere Mahallesi Muhtarı Süleyman Kırlıoğlu ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi. Ancak, mahallenin ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasının zaman alması üzerine mahalleliler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri, kazma, kürek ve hortumlarla alevlerin üzerine giderek yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemeye çalıştı. Vatandaşların yoğun çabası sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

6 BUZDOLABI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında, servis kamyonetindeki 6 buzdolabı kullanılamaz hale geldi. Yangının makilik alana sıçraması nedeniyle bölgede bulunan bazı ağaçların da zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)