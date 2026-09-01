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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaza, saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Yokuştan hızla inerken şoförünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu, önüne çıkan 2 otomobile çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonun yokuştan hızla indiği anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)-BURSA'da, şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, 2 otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü. Şoförün yaralandığı kazada, harfiyat kamyonunun yokuştan hızla indiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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