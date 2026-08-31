ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Son bir yılda 81 ilimizde 9 bin 988 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Güçlü sağlık altyapımızı teknolojik imkanlarımızla taçlandırarak, sağlık sistemimizi daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sağlıkta dijital ve önleyici denetim sistemlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Rutin yürütülen denetim faaliyetlerinin yanında, veri ve teknoloji odaklı yeni nesil denetim yöntemlerini de geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) son dönemde önemli ölçüde güçlendirdik. Yapay zeka yöntemleriyle riskleri erken tespit ediyor, sorunlar ortaya çıkmadan müdahale ediyoruz. REDES'i 81 ilimizde 356 temsilcimizle sahada etkin şekilde kullanıyoruz. 34 farklı konuda Yönetici Bilgi Ekranı ile risklerin yöneticiler tarafından sürekli izlenmesini sağlıyoruz. Son bir yılda 81 ilimizde 9 bin 988 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz karar destek sistemleriyle riskleri önceliklendiriyor, risklerin doğru denetim yöntemleriyle ele alınmasını sağlıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızı teknolojik imkanlarımızla taçlandırarak, sağlık sistemimizi daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi. (DHA)