Tuğçe SEZER ODABAŞI - Mehmet ALA / KKTC,(DHA)- GİRNE açıklarında batan gemiye ilişkin 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise kayıp olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 'Kim suçluysa cezasını çekecek, hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Bu izinleri kim verdiyse, geminin kalkmasına kim müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. İlgili şirket ve sorumlular hakkında polis gerekli işlemleri yapmış, tutuklamalar gerçekleşmiştir' dedi.

Girne açıklarında batan geminin ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları 24 saat esasına göre aralıksız sürerken, kayıp vatandaşların yakınlarının endişeli ve umutlu bekleyişi devam ediyor. Yaşananların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise kayıp olduğunu belirten Üstel, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, ihmali bulunan görevlilerin açığa alındığını ve gözaltı işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Girne Limanı'ndan hareket ettikten 8 deniz mili sonra SOS ihbarı veren gemiye sahil güvenlik, sivil arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik güçlerinin süratle müdahale ettiğini aktaran Başbakan Üstel, 'Acımız çok büyük. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Ama dün geminin Girne Limanı'ndan hareketiyle ve 8 deniz mili içerisinde SOS vermesiyle en hızlı şekilde sahil güvenlik, arama kurtarma, sivil insanımız her şeyle gemiye ulaştı. Süratli bir şekilde gemi suya batmaya başladığı için insanımızın büyük bir kısmını kurtardılar. Şu anda 20 tane henüz daha ulaşamadığımız kayıplar var. Polis teşkilatımız, güvenlik kuvvetlerimiz, barış kuvvetlerimiz ve tüm birimlerimiz bu gördüğünüz bina içerisinde çalışmalarını devam eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki yetkilileri; Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve onun hükümeti ve ilgili parti başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Başkanı Devlet Bahçeli birebir burayı takip ediyor, bizden bilgi alıyor. Buraya akşam gemilerle, helikopterlerimizle 24 saat, bugün de arama kurtarma çalışmalarını büyük bir gemi filosuyla, büyük bir helikopter filosuyla ve uçaklarımızla ve ona takviye eden diğer arama kurtarma ekiplerimizle birlikte ağı genişlettiler' dedi.

'514 METRE DERİNLİKTEKİ GEMİYE DERİN DALGIÇLARLA ULAŞILACAK'

Arama kurtarma çalışmalarının hava ve deniz unsurlarıyla 24 saat esasına göre aralıksız sürdüğünü vurgulayan Üstel, 'Yarın ikinci büyük derine dalgıç indirebilen ve orada geminin içinde ne var ne yok 514 metre derinliğe suya gömülen gemiye yarın öğleden sonra ulaşılacak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nden, Çanakkale'den çıkıp buraya gelen arama kurtarma gemisiyle olacak ve bu doğrultuda geminin içerisinden bir şey kaldı mı, herhangi bir eser var mı onları yarın inşallah akşama doğru sizleri de bilgilendireceğiz. Ama bugün bir daha tekrar ediyorum, 8 tane vefat eden insanımızın isimleri de belli ve ailelerine bunların cesetleri verilmeye başlandı. Ve o doğrultuda 20 kaybımızı bütün hızıyla, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. Bu doğrultuda şu esnada sizlere bilgi aktaracağımız ve bize ulaşan bilgiler doğrultusunda hem sizleri hem kamuoyumuzu aydınlatmak istedim. Bir kez daha acımız acımızdır, üzüntümüz üzüntümüzdür. Ama çeken bizden fazla bilir. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum sevgili kardeşim. Biz devlet olarak elimizden ne gelirse vatandaşımıza hizmet etmeye çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK, İHMALİ OLANLAR AÇIĞA ALINDI'

Üstel, 'Dün bu olay vuku bulduktan sonra gerekli soruşturma her türlüsüyle başlatılmıştır. Kim suçluysa cezasını çekecek, hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Bu izinleri kim verdiyse, geminin kalkmasına kim müsaade ettiyse hepsi açığa alındı. İlgili şirket ve sorumlular hakkında polis gerekli işlemleri yapmış, tutuklamalar gerçekleşmiştir' dedi.

'FERİBOT SEFERLERİ YARIN SABAH BAŞLIYOR'

Üstel, 'Görevin başında olan dünkü arkadaşlarımız görevlerinden uzaklaştırıldı, yeni görevlendirmeler yapıldı. Yarın sabah itibarıyla Girne Limanı'ndan feribot seferleri tekrar başlayacaktır' dedi.

HAYATINI KAYBEDENLER VE KAYIPLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Açıklamada hayatını kaybeden 8 kişinin ve aranan 20 kayıp vatandaşın kimlik bilgileri de paylaşıldı. Buna göre hayatını kaybedenler Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilalioğlu olarak; aranan kayıpların isimleri ise, Ferdi Torer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilalioğlu, Şerife Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran olarak açıklandı. (DHA)