Burak ÇALIŞKAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de trafik denetiminden kaçıp, araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdiği tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Millet Bulvarı üzerinde dronlu trafik denetimi yapıldı. Denetimi fark eden bir otomobil sürücüsü ara sokağa girerek denetimden kaçmaya çalıştı. Sürücü bir süre ilerledikten sonra araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdi. Dronla takip edilen otomobil bir süre sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Daha önce 'alkollü araç kullanmak' nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edilen araç sürücüsüne, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 200 bin lira cezai işlem uygulandı. (DHA)