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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ziyareti sonrası partililerle birlikte Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü. Partililerin sloganları eşliğinde yürüyen Kılıçdaroğlu, sokakta kendisine ilgi gösteren vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu daha sonra parti binasında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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