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İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti' denildi. (DHA)

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerçeve yasanın uygulanması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerek

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