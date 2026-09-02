Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlardan biri akaryakıt istasyonunda yakıt doldurulan TIR'a çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Servis yolundan kara yoluna girmek isteyen S.A. yönetimindeki 34 MEB 111 plakalı otomobil ile kara yolundan akaryakıt istasyonuna geçmek isteyen V.E. yönetimindeki 45 AHG 731 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 3S.A. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonuna yöneldi. Savrulan otomobil, bu sırada yakıt alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 45 KU 906 plakalı çöp nakil TIR'ına arkadan çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan yolcu E.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan E.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Üç aracın karıştığı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kara yolundan akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen otomobil ile servis yolundan kara yoluna çıkmak isteyen otomobilin çarpıştığı, ardından araçlardan birinin savrularak akaryakıt istasyonundaki TIR'a çarptığı aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)