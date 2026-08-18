Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti.

Bu sezon 1'inci Lig'de mücadele veren Kayserispor, Portekizli orta saha oyuncusu Cardoso ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Takımımızın kaptanlığını yapmış olan Miguel Cardoso ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yıllar boyunca formamız için ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği özveri ve kulübümüze sunduğu değerli katkılar için Miguel Cardoso'ya teşekkür ederiz. Kayserispor forması altında vermiş olduğu emekler ve kulübümüze sağladığı hizmetler her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Miguel Cardoso'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Miguel. Teşekkürler Kaptan!' denildi.

Portekizli oyuncu geçen yıl Kayserispor forması ile çıktığı 32 karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik performans ortaya koyarken bu sezon hiç forma şansı bulamadı. (DHA)