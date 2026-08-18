Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA)- KAPADOKYA Alan Başkanlığı, ATV-UTV ve cip safari faaliyetlerine ilişkin 2026-2029 dönemini kapsayan yeni kota tahsis sürecini başlattı.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni döneme ilişkin kota tahsis başvurularının 18 Ağustos itibarıyla alınmaya başladığı belirtildi. Başvuruların, 'Kapadokya Alanında Yapılacak ATV-UTV Safari ile CİP Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetine Yönelik Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar' kapsamında değerlendirileceği kaydedildi. Bölgede safari faaliyeti gerçekleştirmek isteyen seyahat acentelerinin, belirlenen usul ve kriterlere uygun hazırlayacakları başvuru dosyalarını eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekiyor.

SON BAŞVURU 2 EYLÜL

Kota tahsis başvuruları için son tarih 2 Eylül 2026 olarak açıklandı. Belirlenen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatların değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi. Alan Başkanlığı, başvuruların değerlendirilmesinde bölgedeki turizm hareketliliği, alanın fiziki taşıma kapasitesi, çevresel etkiler ve saha uygulama sonuçlarının dikkate alınacağını belirtti. Başvuruların incelenmesinin ardından 2026-2029 döneminde uygulanacak nihai kota dağılımlarının belirlenmesi bekleniyor. (DHA)