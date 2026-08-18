İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- MELİKGAZİ Kayseri Basketbol'da 2026 - 2027 sezonunda forma giyecek sporcular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol sporcuları ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti. Özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolüne başantrenör Emin Süel ve ekibi ile sporculardan Feray Dalkılıç, Fatma Melis İplikçi, İnci Güçlü, Rana Uçar, Gamze Takmaz ve Hatice Pelin Gülçelik katıldı. Sağlık kontrolünde kardiyoloji ve dahiliye bölümündeki muayenenin ardından kan örneği alındı. Kontrolde takıma genel menajer Fatih Solak, takım menajeri İrem Ünlü ve fizyoterapist Zuhal Kılıç Öztürk de eşlik etti.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan başantrenör Emin Süel, 'Zorlu bir süreçteyiz. Takımı yeni oluşturmaya başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Daha da kuvvetli bir takım kurma yolunda ilerliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu camiayı yıllardır biliyorum. A Takımda asisten koçluk yaptım. Beş sene de alt yapıda emeğimiz oldu. İnşallah bu sezon Süper Lig'de de elimden geleni yaparak Kayseri'yi takımı hak ettiği yere taşımaya çalışacağız. İyi bir ekibimiz var. İnşallah iyi bir sezon olur' ifadelerini kullandı.