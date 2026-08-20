Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 3'üncü haftada deplasmanda oynayacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti.

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Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman; pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA