Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-SÜPER Lig'in 2'nci haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. Coşkulu taraftar grubunun karşıladığı sarı-kırmızılılarda en büyük ilgiyi Victor Osimhen gördü. Bir taraftar boncuklarla yaptığı tabloyu Osimhen'e hediye etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 19.00'da Erzurum Havalimanına indi. Dış Hatlar Yolcu Salonu'ndan çıkan kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Havalimanından ilk çıkan Osimhen, taraftarların sevgi gösterileri arasında takım otobüsüne bindi.

135 BİN KRİSTAL BONCUK KULLANDI

Futbolcular birer birer takım otobüsüne ilerlerken bir kadın taraftarın elinde tablosunu gören Osimhen, yanına çağırdı. Muş'tan geldiğini belirten kadın taraftar Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol attıktan sonra sevinen Osimhen'in 135 bin adet kristal boncuk kullanarak yaptığı tabloyu kendisine hediye etti. Osimhen, kadın taraftarla fotoğraf çekildi.

Futbolcuların otobüsteki yerlerini almasından sonra havalimanından son olarak çıkan teknik direktör Okan Buruk, çiçeklerle karşılandı. Buruk, bir taraftarın formasını imzaladı. Havalimanındaki karşılama sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs geceyi geçireceği Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otele hareket etti. (DHA)