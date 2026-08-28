KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'yağma' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay ile 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.Ç. (42) ve M.E. (34) polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç. ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlüler saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)