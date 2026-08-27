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SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Selahattin Şahin'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Kapuzbaşı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin önceki dönem muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada husumetli olduğu komşusu Mehmet Aslançakır'ın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Şahin, kurtarılamadı. Aslançakır ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslançakır, tutuklandı.

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