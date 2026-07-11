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İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ç.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü Ç.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ç.G. (41), polisin operasyonu ile yakalandı.

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