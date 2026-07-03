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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde yaptıkları yaya devriyesinde 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan K.Y.'yi yakaladı. Firari hükümlü K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

Öykü GENÇ/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 7 gün cezası bulunan firari hükümlü K.Y. (30), polis ekleri tarafından yakalandı.

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