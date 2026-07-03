Öykü GENÇ/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 7 gün cezası bulunan firari hükümlü K.Y. (30), polis ekleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde yaptıkları yaya devriyesinde 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan K.Y.'yi yakaladı. Firari hükümlü K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)
Kaynak: DHA