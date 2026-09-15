Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'a çıkarken, dün annesi Elif Balıkçı'nın, 'Kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı' yönündeki ifadesi üzerine bölgede yürütülen arama çalışmaları da devam ediyor.

Divriği ilçesi Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda, 11 aylık kızları Büşra'nın kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. Dün ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, bebeğin kendisi gibi gözaltında bulunan babası Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp kırsal araziye bırakıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyip, 'Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı' diyerek eşinden şikayetçi oldu.

ANNENİN GÖSTERDİĞİ ARAZİDE İZ BULUNAMADI

İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı'ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, arama faaliyetleri annenin işaret ettiği taşlık bölgeye kaydırıldı. Jandarma asayiş, komando timleri ve AFAD ekiplerinin zorlu arazi şartlarında, yapay zeka destekli dronlar ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki hummalı arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor. Olaya ilişkin suçlamaları reddeden baba Yusuf Balıkçı ve diğer şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri de sürerken, ailenin diğer 4 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Elif Balıkçı'nın ifadesi sonrası 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Gözaltındaki Yusuf Balıkçı, Elif Balıkçı, K.D., M.D. M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç.'nin sorgu işlemleri sonrası gün içinde Divriği Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Valilik konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Olayın ihbarı üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile derhal soruşturma başlatılmış olup, bebeği arama çalışmaları da ilk andan itibaren titizlikle sürdürülmektedir. Olayla ilgili yürütülen adli tahkikat kapsamında, aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma kapsamı genişletilmiş; bebeğin öldürülmüş, kaçırılmış veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği yönündeki ihtimaller de dahil olmak üzere tüm olasılıklar çok yönlü olarak değerlendirilmektedir. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış olup adli süreçleri devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ailede bulunan 2017, 2018, 2021 ve 2023 doğumlu olmak üzere 2 kız ve 2 erkek çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bu nedenle soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adli sürecin selameti açısından, yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar dışında kamuoyunda yer alan bilgi ve değerlendirmelere itibar edilmemesi önem arz etmekte olup soruşturma, tüm ihtimaller değerlendirilerek çok yönlü ve titiz bir şekilde devam etmektedir' denildi. (DHA)