Kars'ta Türk Kızılay'ın aşevi açıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- TÜRK Kızılay tarafından '81 İlde 81 Aşevi' hedefi doğrultusunda Kars'a kazandırılan aşevi, törenle hizmete açıldı. Şehitler Mahallesi Kafkas Üniversitesi mevkisinde faaliyete geçen tesis, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak, olası afet ve olağanüstü durumlarda ise yaklaşık 7 bin kişiye hizmet verebilecek.

Aşevinin açılışına Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İl Başkanı Kübra Hüryurt, kurum temsilcileri ve gönüllüler katıldı. Kurdele kesilerek açılan aşevini gezen davetliler, hazırlanan yemekler ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kars Aşevi'nde hazırlanacak yemekler, Kızılay gönüllüleri aracılığıyla, evinden çıkmakta güçlük yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Gönüllüler, yemek teslimi sırasında özellikle yalnız yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların sağlık, bakım, ilaç ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını da gözlemleyip, ilgili kurumlara bildirecek. Bu yönüyle aşevi, yalnızca yemek hazırlanan bir merkez değil, ihtiyaç sahipleriyle düzenli iletişim kurulmasını sağlayan kapsamlı bir sosyal dayanışma noktası olacak.

KAPILARINI ÇALIP HALLERİNİ SORMAYA TALİBİZ

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kars'ın soğuk havasına rağmen sıcak insanlarıyla öne çıktığını belirterek, aşevlerinin toplumsal dayanışmadaki önemini anlattı. Türkiye'de yalnız yaşayan yaşlıların sayısının arttığına dikkat çeken Yılmaz, Kızılay'ın amacının yalnızca sıcak yemek ulaştırmak olmadığını söyledi. Kızılay'ın Türkiye genelinde 45 aşevinin bulunduğunu açıklayan Yılmaz, 35 yeni aşevinin hazırlıklarının devam ettiğini, bunlardan 20'sinin gelecek 6 ay içerisinde hizmete açılmasının planlandığını bildirdi. Yılmaz, 'Bizler her gün gönüllülerimiz eliyle büyüklerimizin kapısını çalıp hal hatır sormaya talibiz. Aşevimizin kazanında ne pişmişse sıcak yemeğimizi de onlarla paylaşacağız' dedi.

Üniversite öğrencilerinin gönüllülük sistemine dahil edilmesini önemsediklerini de ifade eden Yılmaz, gençlerle yaşlılar arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

GÖZ BEBEĞİ KURUM

Kars Valisi Ziya Polat, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin vatandaşları rencide etmeden yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Yardım faaliyetlerinde ihtiyaç sahiplerinin görüntülerinin alınmayacağını vurgulayan Vali Polat, Kızılay'ın Gazi Kars'ta daha fazla vatandaşa ulaşıp devletin ve milletin hayırlarını yine milletin hizmetine sunacağını söyledi.

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Ebul Hasan Harakani'ye atfedilen, 'Her kim bu dergaha gelirse ekmeğini verin ve dinini, inancını sormayın' sözünü hatırlatarak aşevinin Kars'ta açılmasının ayrı anlam taşıdığını belirtti.

CHP Milletvekili İnan Akgün Alp ise Türk Kızılay'ın siyasi tartışmaların üzerinde tutulması gereken göz bebeği bir kurum olduğunu ifade etti. Kars'taki gönüllülük çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Alp, gönüllü sayısının artırılması çağrısında bulundu.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de aşevinin genç nesillerle büyükler arasında köprü kuracağını, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri aynı dayanışma çatısı altında buluşturacağını belirtti.

7 BİN KİŞİYE YEMEK HAZIRLAMA KAPASİTESİNDE

Kars Aşevi, günlük sosyal yardım çalışmalarının yanı sıra olası afet ve olağanüstü durumlarda da önemli görev üstlenecek. Yaklaşık 7 bin kişiye sıcak yemek hazırlayabilecek kapasiteye sahip tesis; sel, yangın, deprem ve benzeri durumlarda afetzedelere ve sahada görevli ekiplere beslenme desteği sağlayacak. (DHA)