Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'COP31 masasında, sessiz yığınların ve kırılgan coğrafyaların en gür sesi olacağız' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen 'Diplomatik Misyonlar için Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, Girne-Mersin seferini gerçekleştiren yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Kurum, kayıp vatandaşlara da bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni etti. Nepal'de yaşanan sel felaketinin herkesi derinden sarstığını söyleyen Bakan Kurum, 'Doğanın dengesi bozulduğunda, haritalara gururla çizdiğimiz o sınırların hiçbir anlamı kalmıyor. Sel suları vize sormuyor. Kasırgalar kontrolümüzden geçmiyor. İklimin öfkesi hiçbir diplomatik kuralı tanımıyor. Şayet bir kriz sınırları aşıyorsa, biz de sınırları aşan bir irade göstermeye mecburuz. Tam da bu nedenle diyorum ki iklim adaleti, bu zorlu yolculukta bizim yegane pusulamız olmaya devam edecektir. Bu küresel fırtınada hiçbir sorumluluğu, hiçbir suçu olmayan Afrika ülkelerinin, küçük ada devletlerinin en ağır bedeli ödemesine asla göz yumamayız, yummayacağız. COP31 masasında, sessiz yığınların ve kırılgan coğrafyaların en gür sesi olacağız. İşte bu derin aciliyet ve adalet hissiyle, bugün Ankara'da bir aradayız. Şundan hiç şüpheniz olmasın ki biz buraya, sıradan bir takvim üzerinden geçmeye gelmedik. Lojistik detayları, otel rezervasyonlarını ya da standart konferans prosedürlerini konuşmaya hiç niyetimiz yok. Biz buraya gelecek nesillere, henüz doğmamış torunlarımıza bırakacağımız dünyanın geleceğine dokunmak için geldik' ifadelerini kullandı.

'AYNI GEMİDEYİZ VE ROTAMIZ BİRDİR'

Antalya'da gerçekleştirilecek iklim toplantılarına ilişkin, gelecek yolculuğunu 'diyalog, uzlaşı ve aksiyon' olmak üzere üç temel sütun üzerine inşa ettiklerini belirten Kurum, 'Önce birbirimizi gerçekten, yargılamadan dinleyeceğiz. Kapalı kapılar ardında diplomatik manevralar yapmayı bir kenara bırakıp, masada açık yüreklilikle konuşacağız. Sonra ortak zeminimizi büyüteceğiz. Unutmayacağız ki farklılıklarımız bizim zayıflığımız olamaz; farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimizdir. Aynı gemideyiz ve rotamız birdir. En sonunda da o kağıt üzerindeki süslü cümleleri eyleme, icraata; yani sokağa, fabrikaya, tarlaya, gerçek hayata indireceğiz. Çok açık ve net söylemeliyim ki artık sadece aksiyon almak zorundayız. Dünyanın masa başında sürekli yeni hedefler belirlemeye ihtiyacı yok. Dünyanın yegane ihtiyacı, o hedefleri tarlada, sanayide ve şehirlerde eyleme dönüştürecek sarsılmaz bir iradedir. Biz tarihe, 'Uygulama COP'u' olarak geçmeye geliyoruz. Bütün diplomatik kapasitemizi, uygulamadaki engelleri yırtıp atmak için kullanacağız. Bu aksiyon ruhunu kavramak için gelin hep birlikte 2015 yılındaki o tarihi dönüm noktasına dönelim. Paris Anlaşması'nın imzalandığı günü, kıymetli bakanın, elindeki o tahta tokmakla masaya vurarak mutabakatı ilan ettiği anı çoğunuz hatırlarsınız. O tokmak sesi, aslında yeni hedefler koymanın ötesinde, masadaki diplomasi çağını bitirip, sahadaki eylem çağını başlatan tarihi bir uyanış ziliydi. O gün kağıda dökülen imzaları, Antalya'da gözle görülür somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek, boynumuzun borcudur. Fakat bunu tek başımıza, izole bir şekilde yapamayız. Yukarıdan aşağıya inen diplomatik kararlar, tabanda halkın gücüyle birleşmek zorundadır. İşte bu birleşme ruhu, bu dayanışma, bizim toprağımızın özünde mevcuttur' diye konuştu.

'İKLİM KRİZİNİ TEK BİR ÜLKENİN AKLIYLA DURDURMAK İMKANSIZ'

Bakan Kurum ayrıca, 'Anadolu'nun binlerce yıldır yaşatılan, topraktan yoğrulmuş çok derin bir bilgeliği vardır. Atalarımız bize eşsiz bir rehber bırakmıştır; 'Tek taşla duvar olmaz.' Bir taşı tek başına koyarsanız rüzgar devirir, yağmur sürükler, sel alır götürür. O taşların bir araya gelmesi, birbirine yaslanması, sımsıkı kenetlenmesi gerekir. Ancak o zaman aşılmaz bir duvar, yıkılmaz bir yuva ortaya çıkar. İklim krizi gibi devasa bir fırtınayı tek bir ülkenin aklıyla durdurmak imkansızdır. Başarıya ulaşmanın tek yolu bizim geleneksel 'imece' kültürümüzdür. İmece, köyde hasat zamanı geldiğinde, herkesin kendi tarlasını bırakıp komşusunun buğdayını kaldırmasıdır. İmece, zorluğu omuz omuza aşmaktır. Kendinden önce bütünü düşünmek, 'ben' kelimesini tarihe gömüp 'biz' olmaktır. Büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre, bu toprakların ruhunu yüzyıllar öncesinden şöyle özetler; 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.' Elimizdeki teknolojiyi, finansmanı ve bilgiyi paylaşırsak bu büyük krizden güçlenerek çıkarız. Duvarlar örüp kendi sınırlarımız içine çekilirsek, o büyük iklim fırtınası hepimizi yutar. Bu kadar basittir. Bizler Antalya'da, dünyanın en büyük imecesini kuracağız, küresel imeceyi tarihin altın sayfalarına yazacağız' açıklamasını yaptı.

'BİNALARDA ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 25 AZALTACAĞIZ'

Bakan Kurum, Türkiye ile Avustralya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede omuz omuza çalıştığını belirterek, 'Aynı hedefe kilitlenmiş iki güçlü ülke, tek bir takım gibi çalışıyoruz. Bu ortak ruhla, önümüze son derece net ve cesur hedefler koyduk. 2035 yılına kadar altı büyük küresel atılımı hayata geçireceğiz. Birinci atılım elektrifikasyonda yaşanacak. Elektrifikasyonun küresel payını yüzde 35'e çıkaracağız. İkinci devrim temizlikte olacak. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüşmekten kurtarıp, küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz. Üçüncü devrim şehirlerimizde hayat bulacak. Binalardaki enerji tüketimini yüzde 25 azaltacağız. Dördüncü devrim sanayiyi değiştirecek. Sanayide döngüsel malzeme kullanımını yüzde 15 seviyesine taşıyarak, doğadan aldığımızı doğaya geri vereceğiz. Beşinci devrim eğitimle gelecek. İklim okuryazarlığını, dünyanın en ücra köşesindeki çocuğun zihnine nakşedeceğiz. Altıncı ve en büyük devrim birleştirme gücümüz olacak. İklim Uygulama Köprüsü'nü kuracağız. İhtiyacı olan ülkeyle çözümü sunan finansmanı, bu köprünün tam ortasında el sıkıştıracağız. Tam da bu noktada, o el sıkışmayı gerçeğe dönüştürecek olan küresel sermayeye ve özel sektöre de açıkça seslenmek istiyorum. Trilyonlarca dolarlık gücü elinde tutan bankalar, yatırımcılar ve dev şirketler artık ellerini taşın altına koymak zorundadır. Bu tarihi kriz sadece devletlerin kısıtlı bütçeleriyle aşılamaz. Özel sektörü, yeşil dönüşümün tam merkezine, omuz omuza bir mücadeleye çağırıyorum. Ev sahibi olarak bu çağrıyı yapıyoruz ve bizzat kendi adımlarımızla sürece liderlik ediyoruz. Türkiye olarak biz, bu masaya sadece ev sahibi sıfatıyla oturmuyoruz. Biz masaya 2053 Net Sıfır vizyonumuzla, yenilenebilir enerjide attığımız dev adımlarla geliyoruz. Masaya lafla, sözle, vaatle gelmiyoruz; eylemle ve cesaretle oturuyoruz' dedi.

'TARİHE YEPYENİ BİR YÖN VERECEĞİZ'

'Başarımızın ölçütü ortadadır. Başarı, sonuç bildirgelerine yazılan kelime kalabalığı olamaz. Başarı, kameralar önünde açıkladığımız içi boş inisiyatifler olamaz. Başarının yegane ölçütü, sahada yarattığımız gerçek dönüşümdür' diyen Kurum, devamında şöyle konuştu:

'Bu büyük buluşmaya, oturduğumuz yerden hazırlanamayız. Sahaya iniyoruz. İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde parayı doğru hedeflerle buluşturacağız. Önce, Sayın Emine Erdoğan'la birlikte Fethiye Körfezi'nde denizimizi temizleyecek, Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak, ardından Karadeniz'in incisi Trabzon'da okyanusların çığlığına kulak vereceğiz. Bakü, New York, Londra ve Fiji. Tüm bu duraklarda omuz omuza çalışıyoruz. Özellikle Fiji'deki Pre-COP zirvesinde, en kırılgan Pasifik ülkelerinin sesini tüm dünyaya gür bir şekilde duyuracağız. Kasım ayında Akdeniz'in kalbinde, Antalya'da zirveye ulaşacağız. Antalya, tarihte sıradan bir durak noktası olmamıştır. Binlerce yıl boyunca medeniyetleri, kültürleri ve ticaret yollarını buluşturan kadim bir barış limanıdır. Bugün de insanlığın ortak geleceği için en güvenli çözüm limanı olacaktır. Dünya Liderler Zirvesi ile tarihe yepyeni bir yön vereceğiz. Gençleri, şehirleri, iş dünyasını, çiftçileri ve bilimi aynı masada toplayıp, gerçek çözümleri sahici bir zeminde inşa edeceğiz. Antalya'daki bu tarihi inşa sürecinde, siz değerli büyükelçilerden talebim son derece nettir. Ülkelerinizin umutlarını da korkularını da o masaya getirmenizi istiyorum. Antalya, sorunları tekrar tekrar konuşmanın yeri olmasın, çözümün adresi olsun. Antalya'dan raflarda tozlanacak bir kağıt parçası beklemeyin. Antalya'dan, dünyayı temelinden sarsacak, tarihi baştan yazacak güçlü bir eylem planı çıkaracağız. Her birinizin bu büyük kurtuluş hikayesinin başrolünde olmasını istiyorum. Başaracağız, diyalogla başlayacağız, uzlaşıyla büyüyeceğiz, aksiyonla hayat vereceğiz.' (DHA)