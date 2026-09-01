Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kedinin saldırısından kurtarılan yavru baykuş, yetkililere teslim edildi.

İlçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan Nuray Deniz, bahçesinde bir kedinin yavru baykuşa saldırdığını gördü. Deniz, kediyi uzaklaştırırken, yavru baykuşu korumaya aldı. Yavru baykuşa evinde yiyecek ve su veren Deniz, durumu yetkililere bildirdi. Yavru baykuş, tedavi ve bakımı yapılmak üzere Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yavru baykuşun daha sonra doğaya bırakılacağı kaydedildi. (DHA)