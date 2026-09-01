Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de denizde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek başladı. Sezonun açılmasıyla Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı'nda bulunan balık tezgahlarında ürün çeşitliliği arttı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçı tekneleri yeniden denize açılırken, İzmir'deki balık tezgahları da hareketlendi. Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'ndaki tezgahlarda palamut, hamsi, sardalya, levrek ve çupra gibi çeşitli balıklar satışa sunulmaya başladı. Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan esnaf Kenan Peker, yeni sezonla birlikte balık çeşitliliğinin arttığını belirtip, 'Av yasağı kalktı. Bu sene palamut bereketi var. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Vatandaş hem hesaplı hem de taze ve lezzetli güzel balık yiyecek. Herkesi Havra Sokağı'na bekliyoruz. Balık fiyatlarımız gerçekten çok hesaplı. Hamsinin bir kilosu 150 lira, palamudun tanesi 100 lira' dedi.

'VATANDAŞ SEZONUN GELMESİNİ BEKLİYORDU'

Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan esnaf Aykut Elgün ise sezonun başlamasıyla vatandaşların balığa ilgisinin arttığını ifade ederek, 'Sezonun gelmesini vatandaş bizden daha çok bekliyordu. Çünkü fiyatlar çok düşük. Hamsi ve sardalya 150 lira. Yarım ekmek döner 250-300 lira. Balık her şeyden ucuz. Vatandaş gelip balık alsın. Çupra 350 lira, palamudun tanesi 100 lira' diye konuştu.

'HASRET KALDIK'

Balık almak için Havra Sokağı'na gelen Ergün Çeper de av sezonunun başlamasından memnun olduğunu dile getirerek, 'Sezonun açılmasına çok sevindim, hasret kaldık. Sezonun açılmasını bekledik. Açılır açılmaz hemen almaya geldim. Palamut 100 lira. Ben levrek ve kalamar aldım. Fiyatları uygun, gayet de güzel' diye konuştu. (DHA)