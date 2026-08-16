Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,(DHA)-DOĞU Karadeniz'de av yasağının 1 Eylül'de sona ermesine sayılı günler kala Trabzonlu balıkçılar hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlardan sonar cihazlarına, motor bakımlarından gövde boyalarına kadar tüm eksiklerini tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' demeye hazırlanıyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Doğu Karadeniz'de av yasağının sona ermesine sayılı günler kala Trabzonlu balıkçılar, yeni av sezonu için son hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor. Ağlardan sonar cihazlarına, motor bakımlarından gövde boyalarına kadar tüm eksiklerini tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' demeye hazırlanıyor. Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli sezon umut ediyor.

'20 GÜN SONRA SEZON AÇILACAK'

Balıkçı Halittin Yılmaz, 'Nisan ayında yasaklanan balık avı 1 Eylül'de başlıyor. Bu arada biz de hazırlık yaptık. Ağlarımızın ve teknelerimizin bakımlarını yaptık. Şu anda sezona hazır olmamıza az kaldı. 20 gün sonra sezon açılacak. Palamudun çok olduğu söyleniyor. Bakım ve onarımı çok zahmetli ve maliyetli oluyor, neredeyse 30 milyonu buluyor. Ağların bakımı, boya ve radar bakımı yapılıyor. Makinelerimizin bakımlarını da yaptırıyoruz. Her şey tamam olunca, eksiksiz denize çıkınca başarılı oluyorsun. Deniz iyi görünüyor, yeni sezonda inşallah emeğimizin karşılığını alacağız' dedi.

'AY SONUNDA KUMANYAMIZI GÖRECEĞİZ'

Balıkçı Recep Nişancı, denize açılmak için son rötuşları yaptıklarını ifade ederek, '15 Nisan'da paydos etmiştik. Ağlarımızın bakımlarını yaptık, hazırladık. Kayıktaki tüm eksiklikleri düzenledik. A'dan Z'ye ne varsa baktık. Ay sonunda kumanyamızı göreceğiz. Yapılacak iş çok oluyor. Sezona yakın yaklaşık 4 gün hazırlık sürüyor. İnşallah 31 Ağustos akşamı denize çıkacağız. Son rötuşları atıyoruz. Geçen sene hamsi oldu, bu sene palamut olacak gibi duruyor. İnşallah bol bereketli bir sezon olur' diye konuştu.

'AĞLARIMI VE TEKNEMİ TAMİR ETTİM'

Balıkçı Turgut Doğru da 'Ağlarımı tamir ettim, derinlik vererek boyutlarına göre ayarladım. Teknemin de boyası ve macununu yaparak bakımını tamamladım. Arkadaşlar, 'Bu sezon balık çok olacak' diyorlar bakalım. Zahmetli işler tabii, hayırlı bir sezon olsun' dedi. (DHA)