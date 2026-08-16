Beyza Betül CİHAN - Şevval CİNDİR / İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Mahallenin Yıldızları-3' etkinliği ile TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliği'nin Yaz Okulu programı, Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleştirilen görkemli kapanış töreniyle sona erdi. Konser ve çeşitli eğlence aktivitelerinin yer aldığı programda, futbol, basketbol ve voleybol branşlarında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Bağcılar Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla 3 yıl önce başlattığı 'Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenledi.

2 BİN 285 ÖĞRENCİ YARARLANDI

6 Temmuz'da başlayan programdan 9-14 yaş aralığındaki 2 bin 547 öğrenci yararlandı. İlçedeki okul ve spor tesislerinden oluşan 27 noktada, 52 profesyonel eğitmen eşliğinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında temel eğitim verildi. Eğitimler yaklaşık iki ay boyunca antrenmanlar, oyunlar ve takım çalışmalarıyla sürdü.

STRATEJİ OYUNLARINDAN GELENEKSEL SPORLARA KADAR ÇOK SAYIDA AKTİVİTE YER ALDI

TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliği de aynı dönemde Yaz Okulu programı düzenledi. 29 Haziran'da başlayan ve 36 noktada 7 hafta süren etkinliklerde, ilkokul 2'nci sınıftan ortaokul 8'inci sınıfa kadar öğrenciler profesyonel eğitmenlerden futbol, basketbol ve voleybol eğitimi aldı. Strateji oyunlarından geleneksel sporlara kadar birçok aktiviteyi kapsayan Yaz Okulu'nda Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi de verildi.

BAŞARILI OLANLARA KUPA VE MADALYALARI VERİLDİ

Dolu dolu geçen yaz mevsiminin sonunda 'Mahallenin Yıldızları-3' ve Yaz Okulu programları, Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, TÜGVA İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Seyit Güçlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, törende başarılı sporcuları tebrik etti. Mini konserin de verildiği programda çocuklar için yüz boyama, balon yapımı, maskot ve şişme oyun grupları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinlik alanında vakit geçirdi.

YASİN YILDIZ: BİZ BAĞCILAR BELEDİYESİ OLARAK SPOR ALANINDA BİRÇOK FAALİYET YÜRÜTÜYORUZ

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 'Yaklaşık 45 gün önce başlayan Mahallenin Yıldızları programımızda 2 bin 547 öğrencimiz, 52 eğitmen eşliğinde eğitimlerini aldı. 22 mahallemizde ve 27 farklı noktada gerçekleşen bu programı bu sene üçüncü kez düzenledik. 52 eğitmenimizin eşliğinde, çocuklarımız yazın boş kalmasınlar, spor eğitimi alıp onlarla ilgilenelim istedik. Sadece futbol değil; voleybol ve basketbol alanında da eğitimler verildi. Çocuklarımız kendi takımlarını hazırlayarak bu turnuvaya katıldılar ve bugün de finali gerçekleştirdik. Birazdan konuşmaların ardından kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz. Biz Bağcılar Belediyesi olarak spor alanında birçok faaliyet yürütüyoruz ve birçok tesisin yapımı da devam ediyor' ifadelerini kullandı.

MUHAMMED SEYİT GÜÇLÜ: DÜĞÜN HAVASINDA KAPANIŞ PROGRAMLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

TÜGVA İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Seyit Güçlü ise, 'Bizler TÜGVA İstanbul olarak bu yıl 200 bini aşkın gencimizle yaz okullarımızı tamamladık. Düğün havasında kapanış programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de Bağcılar'da. Bağcılar'ın ayrı bir özelliği var; kendisi bu çalışmalarda önderlik eden mihenk taşlarımızdan bir tanesidir. Desteklerinden ötürü çok kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Göz bebekleri evlatlarını bizlere emanet eden kıymetli velilerimize şükranlarımı sunuyorum' diyerek sözlerini noktaladı.