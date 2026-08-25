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Karadeniz'in 'Sıfır Atık Bekçisi' Ufuk / Ek fotoğraflar
Avrupa Gazete
Editör
25.08.2026 - 11:34
Yayınlanma
25.08.2026 - 11:40
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