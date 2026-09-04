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RUSYA, (DHA) - RUSYA'nın Krasnodar Bölgesi Operasyonel Merkezi, Soçi kentine yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.
Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Operasyonel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Soçi şehrine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında birkaç binanın hasar gördüğü belirtildi. Petrol deposunda da yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: DHA