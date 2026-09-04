ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ün yerine, Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliğinin sivil yöneticilerinden Adam Telle'yi vekaleten atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile uzun süredir yaşadığı gerginliğin ardından istifa eden Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ün yerine, Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliği'nin sivil yöneticilerinden Adam Telle'yi vekaleten atadığını duyurdu. Trump, 'O herkesin saygısını kazanmış büyük bir vatansever' ifadesini kullandı.