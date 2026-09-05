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Kaza, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyonun damperi seyir halindeyken açıldı. Bu sırada kamyonun damperi, demir yolu köprüsüne takıldı. Köprünün altında sıkışan kamyon, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kamyonda ve köprüde maddi hasar meydana geldi. (DHA)

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