Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON, (DHA)- TRABZONLU yazılım mühendisi Selçuk Ege Aker (34), iş için yerleştiği Kanada'da sanal medya üzerinden tanıştığı Kenyalı Stella Chepkoech (30) ile memleketinde yapılan düğünle evlendi. Farklı kültürlerin bir arada yaşanıp, horonların oynandığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da yaşayan Selçuk Ege Aker, yıllar önce iş için Kanada'ya yerleşti. Yazılım mühendisi olarak burada çalışan Aker, yaklaşık 5 yıl önce sanal medya üzerinden Kenya'da yaşayan Stella Chepkoech ile tanıştı. Arkadaşları zamanla aşka dönüşen Aker ve Chepkoech, evlenme kararı aldı. Evlilik kararının ardından Aker'in memleketi Trabzon'a gelen Stella, ailesiyle birlikte kenti gezdi. Çift, Trabzon'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Karadeniz'e özgü müziklerin çalıp, horon oynandığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Gelin Stella ile ailesi, bölge kültürü ve yöresel lezzetlere hayran kaldı.

'SANAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIK'

Selçuk Ege Aker, Stella ile tanışmasını anlatarak, 'Trabzon doğumluyum. Ankara'da yaşadım. Şu an da Kanada'da yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Stella ile yaklaşık 5 yıl önce sanal medya üzerinden tanıştık. Bu sene evlenme kararı aldık. Trabzon'a gelin gelmiş oldu. Trabzon'a ilk ziyaretiydi ve burayı çok sevdi. Ailesiyle beraber geldi ve kültürümüz onları çok şaşırttı. Trabzon pidesini çok beğendiler' dedi.

'GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR'

Görenlerin Stella ile fotoğraf çektirmek istediğini belirten Aker, 'Babamın adı Hüseyin Avni Aker, onun dedesinin adı da Hüseyin Avni Aker. Ben de Hüseyin Avni Aker'in torununun oğluyum. Stella Kenya'da bir vergi dairesinde çalışıyor. Birlikte Kanada'da yaşayacağız. Açıkçası zorluk yaşamadık. İstanbul'da, Ankara'da ve Trabzon'da gezdik. İnsanlar çok sıcakkanlı davrandılar. Görenler fotoğraf çektirmek ve Stella'nın saçlarına dokunmak istiyor. Bizim de insanlarında hoşuna gidiyor' ifadelerini kullandı.

'KENYALI BİRİYLE EVLENECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEZDİM'

Ailesinin Stella'yı çok sevdiğini anlatan Aker, 'Ailem çok güzel karşıladı. Ailemizde Afrikalı gelin ya da damat yok. Bir ilk oldu. Herkes çok mutlu. Kendisi Kenyalı. 26 yaşında tanıştık. O yanıma geldi gitti, ben de yanına gittim. Sonra da evlenmek kararı aldık. Kendisi çok sakin, anlayışlı ve çok güzel biri. Ülkemize ve memleketime geldi. Buraları çok sevdi. Gezdiği şehirlerin kültürlerini ailesiyle birlikte keşfetti. Yabancı bir hanımefendiyle evleneceğimi düşünmemiştim. Hatta Kenyalı olacağını da hiç düşünmedim. İyi ki Kenya'dan geldi. Çok iyi anlaşıyoruz onu çok seviyorum' dedi.

'İSKENDERE BAYILDIM'

Trabzon'u çok sevdiğini söyleyen Stella, 'Selçuk, nazik ve centilmen bir insan. Onunla konuşmak, anlaşmak çok kolay. Türkiye'ye gelirken tabi ki endişelendim ama Selçuk'u görünce endişelerim yok oldu. İstanbul'u ve Trabzon'u çok sevdim. İskender kebabına bayıldım. Selçuk iyi ki var' diye konuştu. (DHA)