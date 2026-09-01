Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun sahilinde kullanıldıktan sonra üzerindeki çöpler temizlenmeden bırakılan oturma grubu, belediye ekipleri tarafından şeritle çevrilip, etrafına 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur' yazılı tabelalar yerleştirilerek sergilenmeye başladı.

İskenderun sahilinde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, bir oturma grubunun masasının yiyecek ve içecek artıklarıyla kirletilip üzerindeki çöpler temizlenmeden bırakıldığını gördü. Ekipler, bunun üzerine sosyal farkındalık yaratmak amacıyla oturma grubunun çevresini şeritle çevirdi. Belediye ekipleri, önüne de 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın' ifadesinin yer aldığı tabelalar yerleştirdi.

'CEZALARIN CAYDIRICI OLMASI LAZIM'

Duruma tepki gösteren İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, benzer olayların yaşanmaması için önlem alacaklarını kaydederek, 'Kirleticilerin kirletmekte ısrar etmesi üzerine cezai işlemleri hayata geçirme kararı aldık. Belediye meclisimizde alacağımız kararla 3 bin lira olan çevre kirletme cezasını 10 bin lira veya üzerine çıkmak istiyoruz. Çünkü insanların cezayla canını yakmak değil ama cezanın caydırıcı olması lazım' diye konuştu. (DHA)