İZMİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın törenle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgenaral Zorlu Topaloğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil tolum kuruluşları ve oda temsilcileri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

'İZMİR VALİLİĞİ'NDE TEBRİKAT ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ'

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir Valiliği'nde tebrikat töreni düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ole birlikte tebrikleri kabul etti. Tebrikat törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, gaziler, oda ve meslek odaları başkanları katıldı. Öte yandan İzmir'e atanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Karapınar da tebrikat töreninde yer aldı.

'MÜCADELE SONUNDA EŞİNE TARİHTE AZ RASTLANIR BİR ZAFER KAZANMIŞTIR'

Tebrikat Törenin sona ermesinin ardından protokol üyeleri kutlama ve geçit töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende konuşan Topçu Yarbay Burak Öztürk, 'Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 104. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihe aldığı kudret ile yeniden dirilerek topyekün bir var oluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır' dedi.

'30 AĞUSTOS ZAFERİ TÜRK ORDUSUNA SİLAHLI KUVVETLER GÜNÜ OLARAK ARMAĞAN EDİLMİŞTİR'

'Türk ulusu bu meydandan bu önderin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır' diyen Yarbay Öztürk, şöyle devam etti: 'Türk tarihinde altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur ve bu sonuçların günümüzde de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk istiklalinin elinden alınamayacağı Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk Ordusuna 'Silahlı Kuvvetler Günü' olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir' diye konuştu.

Öztürk şu sözlere yer verdi: 'Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık adına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin rehber olmaya devam edecektir.'

Tören, konuşma sonrasında geçit törenin düzenlenmesinin ardından sona erdi.(DHA)

Görüntü Dökümü

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-Atatürk Anıtı'na çelen konulmasından görüntü

-Valilik'teki tebrikat töreninden görüntü

-Geçit töreninden görüntü

-Topçu Yarbay Burak Öztürk'ün konuşmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA)-