İSTANBUL, (DHA)- OMSAN Lojistik, Almatis ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği kapsamında, Hollanda ve Almanya'dan Avrupa'nın 12 ülkesine özellikli alümina taşımacılığına başladığını duyurdu. Operasyon çerçevesinde yılda yaklaşık 600 sevkiyat gerçekleştirileceği bildirildi.

OMSAN Lojistik, Avrupa'daki operasyonlarını yeni müşteriler ve güçlü iş birlikleriyle geliştirmek amacıyla iş birliği gerçekleştirdi. Özellikli alümina üreticilerinden Almatis ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında OMSAN, Avrupa'daki yeni bir dağıtım operasyonunu üstlendi. OMSAN, Almatis'in Hollanda'nın Rotterdam ve Almanya'nın Ludwigshafen kentlerinde bulunan üretim tesislerinden çıkan özellikli alüminayı Avrupa'nın 12 farklı ülkesindeki teslimat noktalarına ulaştıracak.

İhale süreci sonucunda kazanılan proje kapsamında yılda yaklaşık 600 sevkiyat gerçekleştirileceği kaydedildi.

'AVRUPA'DAKİ BÜYÜMEMİZİ GÜÇLÜ İŞ ORTAKLIKLARIYLA SÜRDÜRÜYORUZ'

OMSAN Lojistik CCO'su ve Otomotiv ile Yurt Dışı Ofisler Grup Direktörü Dr. Diğdem Liga, iş birliğinin OMSAN'ın Avrupa'daki büyüme hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Dr. Diğdem Liga, 'Avrupa'daki büyümemizi yalnızca coğrafi olarak genişleyen bir operasyon ağı şeklinde değerlendirmiyoruz. Müşterilerimizin iş süreçlerini doğru analiz eden, ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiren ve sürdürülebilir değer üreten bir iş modeli oluşturuyoruz. Almatis ile başlayan bu operasyon da uluslararası taşımacılık yetkinliğimize ve müşteri odaklı hizmet anlayışımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir' dedi.

Rotterdam ve Ludwigshafen'dan başlayarak Avrupa'nın 12 ülkesine uzanan operasyonun güçlü bir planlama ve koordinasyon gerektirdiğini ifade eden Dr. Diğdem Liga sözlerini şöyle sürdürdü:

'Avrupa'nın farklı noktalarında sahip olduğumuz operasyon kabiliyeti, deneyimli ekiplerimiz ve güçlü tedarik ağımız sayesinde müşterilerimize uçtan uca hizmet sunabiliyoruz. Her yeni projeyi yalnızca bir taşıma operasyonu olarak görmüyor, müşterilerimizin büyüme yolculuğuna eşlik eden uzun vadeli bir güven ortaklığı olarak değerlendiriyoruz.'

'OMSAN'IN OPERASYONEL GÜCÜ ÖNEMLİ BİR TERCİH NEDENİ OLDU'

Almatis Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Supply Chain Officer) Christian Ammermann, OMSAN ile gerçekleştirilen iş birliğinin, Avrupa'daki dağıtım operasyonlarının etkinliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Ammermann, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'Ürünlerimizin Avrupa'nın farklı ülkelerindeki müşterilerimize güvenli, zamanında ve yüksek hizmet standartlarıyla ulaştırılması, operasyonlarımız açısından büyük önem taşıyor. OMSAN'ın uluslararası taşımacılık deneyimi, Avrupa'daki güçlü ağı, operasyonel esnekliği ve çözüm odaklı yaklaşımı, bu iş birliğinde önemli bir tercih nedeni oldu.'

Operasyonun uzun vadeli ve güçlü bir iş ortaklığının başlangıcı olmasını hedeflediklerini belirten Ammermann, 'OMSAN ile kurduğumuz iş birliğinin dağıtım süreçlerimizin verimliliğini artıracağına ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha da güçlendireceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.