İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını hedefleyen 'Genç Başkan Danışmanları' üye sayısı 15 bine ulaştı. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre siyasi bir hareket değil, sosyal bir yerel yönetim modeli olarak faaliyet gösteren oluşumda gençler yalnızca fikirlerini paylaşmıyor; kararların alınması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde de aktif rol üstleniyor.

Bahçelievler Belediyesi'nin de üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle 'Bahçelievler'de Genç Dostu Belediyecilik' başlıklı webinar düzenlendi. Programda, gençlerin yerel yönetim süreçlerine aktif katılımı ve Bahçelievler'de uygulanan genç dostu belediyecilik modeli ele alındı. Webinara katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belediyecilik anlayışlarının merkezinde gençlerin bulunduğunu belirterek 'Bahçelievler'de gençler yalnızca hizmet alan bireyler olarak değil, şehrin yönetiminde söz sahibi paydaşlar olarak görülüyor' dedi.

'15 BİN GENÇ DOĞRUDAN YÖNETİME KATILIYOR'

Bahçelievler'deki liselerin sınıflarından seçilen öğrenciler ile üniversiteli gençlerin yer aldığı Genç Başkan Danışmanları oluşumunun 15 bin kişiye ulaştığını açıklayan Bahadır, projenin gençlerle yerel yönetim arasında doğrudan bir iletişim ve katılım mekanizması oluşturduğunu ifade etti. Bahadır, Genç Başkan Danışmanları modelinde gençlerin sadece 'Ne düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap veren bir konumda olmadığını, doğrudan yönetim süreçlerinin içerisinde yer aldığını belirtti.

Genç Başkan Danışmanlarının belediyenin hayata geçireceği projeler, gençlere yönelik hizmetler ve ilçenin geleceğine ilişkin çalışmalarda görüş ve önerilerini doğrudan yönetime ilettiğini belirten Bahadır, alınan kararların uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında da gençlerin sürecin parçası olduğunu söyledi.

'GENÇLER SADECE YARINIMIZ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BUGÜNÜMÜZ'

Bahadır, 'Biz görevimizi yapalım, gençler de yarın yönetsin anlayışını benimsiyoruz. Gençlerin bugünden kentin yönetiminde söz sahibi olması gerekiyor. Gençler bizim sadece yarınımız değil, aynı zamanda bugünümüz. Biz 'Bugün biz yönetelim, yarın gençler yönetsin' demiyoruz. Bahçelievler'i bugün de gençlerimizle birlikte yönetiyoruz. Onların sadece fikirlerini sormuyor, karar alma süreçlerine doğrudan katılmalarını sağlıyoruz' diye konuştu.

'GENÇLER BAHÇELİEVLER'DE ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI'

Bahçelievler'de uygulanan modelin temelinde gençlerin yalnızca sorunlarını dinlemek değil, onları çözümün bir parçası haline getirmek bulunduğunu ifade eden Bahadır, şunları söyledi:

'Gençlerimizin fikirlerini her zaman önemsiyoruz. Onlar için karar almak yerine, kararları gençlerimizle birlikte alıyoruz. Genç Başkan Danışmanlarımız belediyemizin çalışmalarına düşünceleriyle ve önerileriyle doğrudan yön veriyor. Gençlerimizi yalnızca geleceğimiz olarak değil, bugünümüzün de aktif bir parçası olarak görüyoruz.'

'GENÇLERLE BİRLİKTE YÖNETİLEN BİR BAHÇELİEVLER'

Bahadır, gençlerle yöneticiler arasında kurulan doğrudan iletişimin belediye hizmetlerinin niteliğine de katkı sağladığını belirterek, gençlerin enerjisi, dinamizmi ve yenilikçi bakış açısının yerel yönetimler açısından önemli bir kazanım olduğunu söyleyerek 'Biz gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bahçelievler'i gençlerimizle birlikte yönetiyor, geleceğe ilişkin kararlarımızı onlarla birlikte şekillendiriyoruz. Gençlerimizin yalnızca fikirlerini sormuyoruz; onların yönetime birebir katılmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerini karar süreçlerine dahil eden şehirler, geleceğini de birlikte inşa eder' dedi.

Bahadır, 15 bin kişiye ulaşan Genç Başkan Danışmanları oluşumuyla Bahçelievler Belediyesi, gençlerin yerel yönetimde doğrudan söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik modeliyle Türkiye'de gençlik çalışmaları alanında ki örneklerden biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

15 bin gence ulaşan oluşumla Bahçelievler'de gençlerin belediye başkanı ve yerel yöneticilerle doğrudan iletişim kurabildiği, önerilerini aktarabildiği ve projelerin geliştirilmesine katkı sağlayabildiği geniş bir gençlik ağı oluşturulduğu aktarıldı. Modelin, gençlerin özgüvenlerinin gelişmesine, yaşadıkları ilçeye karşı aidiyetlerinin güçlenmesine ve geleceğin yöneticileri için erken yaşta yerel yönetim tecrübesi edinmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

GENÇLERİN EĞİTİMİNDEN SOSYAL HAYATINA KADAR GENİŞ DESTEK

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, gençlerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla kırtasiye, ulaşım ve çeşitli eğitim destekleri sağlarken, 24 saat açık kütüphaneler ve sınav hazırlık çalışmalarıyla da öğrencilerin yanında yer alıyor. Gençlere yönelik kültürel geziler, sosyal etkinlikler, spor faaliyetleri, yüzme, fitness, bowling ve benzeri etkinliklerin yanı sıra; yapay zeka, yazılım, resim ve müzik gibi alanlarda oluşturulan kulüplerle gençlerin farklı yeteneklerini geliştirmelerine imkan sunuluyor. Genç Başkan Danışmanları Ofisi ise gençlerin yalnızca etkinliklere katıldığı bir alan olmaktan öte, bir araya gelerek fikir üretebildikleri, belediye yönetimiyle doğrudan temas kurabildikleri ve proje geliştirebildikleri bir merkez olarak öne çıkıyor.