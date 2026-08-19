ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin, 'İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti' dedi.

Bakan Şimşek, TÜİK'in açıkladığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz' dedi. (DHA)