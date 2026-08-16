İSTANBUL, (DHA)- KORE Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle İstanbul Festivali ve Kore Kültür Merkezi iş birliğinde 15 Ağustos akşamı sahneye Sunmi ve sonrasında da Monsta X çıktı.

K-Pop sanatçısı Sunmi, '24 Hours, Siren, Cynical, Lalalay, Forever July, Pporappipam, Tail ve Gashina' adlı şarkılarıyla İstanbul Festivali sahnesinde hayranlarıyla buluştu. K-Pop gruplarından Monsta X ise 'Dramarama, Rush Hour, The Dreaming, Growing Pains, Love Killa, Do What i Want, Bring Up ve Zone' adlı şarkılarıyla sevenleriyle buluştu.

İstanbul Festivali 16 Ağustos'ta Hadise ve Argy'nin aynı gecede sahne alacağı kapanış programıyla beşinci yılını tamamlayacak. Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltirken 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.