Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da işçi emeklisi Ömer Yiğit (65), Hasandağı'nın zirvesine 23 yılda hobi amaçlı 101 kez tırmanış gerçekleştirdi. Spor ve sosyal aktivite için tırmandığını belirten Yiğit, '23 yılda 101 kez zirveye tırmanış yaptım. Bunun yanı sıra yine zaman zaman dağın belirli bir bölümüne kadar çıkıp çayımı, kahvemi için doğayı izleyip geri dönüyorum' dedi.

Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından olan Aksaray'daki 3 bin 268 rakımlı Hasandağı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Onlardan biri de Aksaray'da yaşayan Ömer Yiğit. Yiğit, otomotiv sektöründeki bir fabrikada çalıştığı sırada hafta sonları Hasandağı'nda hobi amaçlı yürüyüş yapmaya başladı. Bu yürüyüş zamanla dağcılık tutkusuna dönüştü. Yiğit gerek bireysel gerekse kendisi gibi dağcılık tutkusu olan arkadaşlarıyla zirveye tırmanışlar gerçekleştiriyor.

'ZİRVEYE ÇIKIŞ VE İNİŞ 9 SAAT SÜRÜYOR'

Ömer Yiğit, 'Emekli olmadan önce otomotiv sektöründeki bir fabrikada çalışıyordum. O dönemlerde hobi amaçlı hafta sonları dağda yürüyüş yapmaya başladım. 23 yılda 101 kez zirveye tırmanış yaptım. Bunun yanı sıra yine zaman zaman dağın belirli bir bölümüne kadar çıkıp çayımı, kahvemi için doğayı izleyip geri dönüyorum. Hasandağı, ülkemizde en çok ziyaret edilen ve zirveye tırmanılan dağlardan birisidir. Tırmanmakta bizde bir hastalık oldu. Bu dönemde bile, zirvede hala kar görebiliyoruz. Her 200 metrede dağda, tabiattaki bitki örtüsü değişiyor. Zirveye gidip, bir çiçekleri görün. Her taraf orada çiçekle dolu. Bütün yorgunluğunuzu orada unutuyorsunuz. Zirveye çıkış ve iniş yaklaşık 9 saat sürüyor' dedi.

'ÇOK FARKLI BİR AMBİYANS OLUYOR'

Tırmanış için arkadaşlarıyla birlikte genelde saat 03.30 sıralarında başladıklarını belirten Yiğit, 'Tepe lambalarımızla 1,5 saatlik bir yol aldıktan sonra damlayan kayanın altına geliyoruz. Orada gün doğuyor. Oradan Kayseri Erciyes Dağı dahi gözüküyor. Hava açık olursa Nevşehir'deki sıcak hava balonlarını gözlemlediğimizde oldu. Tırmanırken gün doğumuna denk gelirseniz, bu güzelliği görünce kesinlikle bırakamazsınız. Çok farklı bir ambiyans oluyor. Erciyes'i bulutlar ve güneşin doğuşundaki kırmızılığı izlemek tüm yorgunluğunuzu alıyor. Birlikte tırmanış yaptığımız dağcılar, genelde yaşı 60 yaş üstü. 70 yaşında bile dağcı var. Gençlerin fazla doğaya ilgisi yok' diye konuştu. (DHA)

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