Bunlar da ilginizi çekebilir

SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Olay, saat 12.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Nuri, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Fatma Nuri, aşağı düştü. İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fatma Nuri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Aksaray'dan Avrupa ve Japonya'ya 500 ton ayçiçeği balı ihracatı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.