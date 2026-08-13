Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 2'nci kattaki dairede balkon demirine yaslanırken dengesini kaybedip düşen Şerif Temel (64), hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Danişmentli köyünde dün iddiaya göre; evinin balkonundaki demirlere yaslanan Şerif Temel, dengesine kaybederek ikinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Temel için sağlık ekiplerine haber verildi. Temel, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, kadının düştüğü an çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)