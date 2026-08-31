Yiğithan HÜYÜK-Cennet PORSUK/BURSA, (DHA)- BURSA'da sahibinin ölümü nedeniyle yapımı duran 10 katlı site inşaatından 3,5 milyon lira değerinde elektrik tesisatı ve musluk çalan İ.Ç. (30), polis tarafından 250 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı. 13 ayrı suç kaydı bulunan İ.Ç., tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos'ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sahibinin hayatını kaybetmesi üzerine yapımı duran 36 dairenin bulunduğu 10 katlı site inşaatına giren İ.Ç., elektrik panosu, sigortalar, kablo tesisatları ve çok sayıda musluğu çaldı. O anlar sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine toplam 3,5 milyon liralık hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. 13 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.Ç., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)