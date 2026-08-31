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Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Orhangazi yönüne seyir halinde olan O.A. (26) yönetimindeki 16 BNR 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.A., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca motosikleti devrilip, yaralandı

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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