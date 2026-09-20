Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)- AMED Sportif Faaliyetler'in evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesi Iğdır'da araç konvoyu ve meşalelerle kutlandı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Iğdır'da bir grup taraftar araçlarıyla cadde ve sokakları doldurdu. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda onlarca araçlık konvoy oluşturan Iğdırlılar, Amed'in galibiyetini kutladı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Iğdır'da taraftarların araç konvoyu
- Meşalelerle kutlama
Kaynak: DHA