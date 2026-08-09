Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 24'üncü Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali, kortej yürüyüşüyle start aldı. Kortej yürüyüşünün ardından kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla festival etkinliklerine geçildi. Festival kapsamında düzenlenen tütün dizme, fotoğraf ve satranç yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliklere Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin ilk gününün son etkinliğinde sanatçı Kıraç sahne aldı. Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Festival, çeşitli etkinliklerle devam edecek. (DHA)