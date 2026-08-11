Alican GÜMÜŞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün karşı yönden gelen araca yol vermek için geri manevra yaptığı otomobil, evin duvarına çarptı. Kaza, araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırımtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, karşı yönden gelen araca yol vermek için otomobiliyle geri manevra yaptı. Bu sırada sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bir evin duvarına çarptı. Kaza, sürücünün yol verdiği aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA