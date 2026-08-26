ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, Edirne-Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 288 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 24 Ağustos 2026 günü saat 05.46'da Romanya'dan yurda giriş yapan ve Bursa'ya gitmek üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen bir araç, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde Gümrükler Muhafaza ekiplerince X-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray taraması sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. Detaylı arama neticesinde 287 kilogram 910 gram ağırlığında, esrar türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen narkotik maddeele geçirildi. Konuyla ilgili, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. (DHA)