Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'taki Kozlu Gençlik Merkezi'nde FPV (birinci şahıs görüşü) yarış dronu eğitimi alan 96 öğrenci, dron pilotu olmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği ve sadece Zonguldak'ta yürütülen projeye ilişkin bilgi veren Robotik Kodlama Öğretmeni ve Gençlik Lideri Serdar Özada, '6 ay simülasyonda eğitim aldıktan sonra gerçek uçuşlara geçiyor. Sonraki aşamalarımızda hem simülasyon hem gerçek uçuş, aynı zamanda dron yapımı ve kodlamasını burada deneyimliyorlar' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli proje kapsamında, Kozlu Gençlik Merkezi'ndeki 96 öğrenci, FPV yarış dronu eğitimi alıp, dron pilotu olarak yetiştiriliyor. Proje hakkında bilgi veren Kozlu Gençlik Merkezi'nde görevli Gençlik Lideri Serdar Özada, 'Bu proje şu an 96 pilot ile devam etmekte. Bu projenin bir diğer özelliği de sadece burada başlaması ve diğer gençlik merkezlerinde yok, sadece Zonguldak, Kozlu'da var. Bu çok büyük bir avantaj. 6 ay simülasyonda eğitim aldıktan sonra gerçek uçuşlara geçiyor. Gerçek uçuşlarda artık TEKNOFEST ve yurt dışı gibi alanlarda yarışmaya hazırlanıyorlar. Sonraki aşamalarımızda hem simülasyon hem gerçek uçuş, aynı zamanda dron yapımı ve kodlamasını burada deneyimliyorlar' dedi.

DRON PARÇALARI NADİR BULUNUYOR

14 yıldır Gençlik Liderliği yapan ve aynı zamanda Robotik Kodlama Öğretmeni Serdar Özada, söz konusu projenin bakanlık destekli olduğunu belirterek, 'Özel bir proje. Bu proje; hiç kimse, hiçbir kurum yapmazken bizim Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde oldu. Şu an Zonguldak'ta devam ediyor. 95 öğrencimiz, pilotumuz var. Bunlar içinde ortaokul, lise, üniversite ücretsiz olması da ayrı bir şey. Bu dronlar çok pahalı ve yurt dışından bazı parçalar gelmiyor. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en büyük avantajımız, bu hizmeti ücretsiz olarak gençlerimize sunmamız. Çünkü bu parçalar gerçekten nadir bulunan parçalar. Dronun parçasını gençlerimiz, bizzat kendisi montajlıyor, kendisi yapıyor. En güzel yanı bence bu, Türkiye'de tek olması da artı bir avantaj' diye konuştu.

'GELECEĞİMİZİ İNŞA EDİYORLAR'

Yarış dronlarının hızlı olduğunu, bu nedenle tehlike oluşturabileceğine dikkati çeken Özada, 'Gençlerimiz burada önce simülasyonda eğitime başlıyor. 6 ay gibi bir süreçte gençlerimiz simülasyonda eğitim aldıktan sonra gerçek yarış dronunu sahada deneyimliyorlar. Sonraki aşamamızda da dronun nasıl yapıldığını, nasıl uçtuğunu, mantığını, kodlamasını bizzat gençlik merkezimizde dron atölyemizde gençlerimiz yapıyor. Sarf malzemeler, kanadı, motoru hepsi teknik bilgidir. Bu bilgiler gençlerimize aktarılıyor ve bizzat gençlerimiz tarafından atölyemizde deneyimleniyor. Hem kendisinin yapmış olduğu ürün ortaya çıkıyor, daha çok sahip çıkıyorlar aynı zamanda kodlamayı da öğrenerek bizim geleceğimizi inşa ediyorlar. Eğitimlerimiz ücretsiz herkes gelebilir. 8-29 yaş arası gençlerimiz Kozlu Gençlik Merkezi'mize davetli. Bu eğitimler herkes için; herkes deneyimleyebilir' dedi.

'PROJE ZONGULDAK'TA TEK'

Yarış dronu pilotluk kursuna 9 aydır devam eden 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Demir (13) de 'Biz burada önce simülasyon kabininde dronlarımızı sürüyoruz. Kendimizi çok geliştirdikten sonra Serdar Hoca'mızla beraber kodlayarak yaptığımız FPV yarış dronlarımızı sahalarda sürüyoruz. Bizim şu anki tek hedefimiz; TEKNOFEST ve yurt dışı projelerinde Zonguldak'ımızı ve Türkiye'mizi gururlandırmak. Ayrıca bu proje Türkiye'de tek olduğu için de bizim için çok gurur verici' diye konuştu. (DHA)